Москва, 12 июля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Версия испанского эксперта Хосе Луиса Мартина о том, что пассажиры глубоководного аппарата «Титан» погибли не сразу, так как свалились друг на друга из-за того, что это судно начало «как стрела» вертикально погружаться на дно, не выдерживает никакой критики. Об этом 12 июля заявили российские эксперты-подводники, опрошенные корреспондентом ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Так, по словам историка подводного флота, капитана I ранга, офицера подводного флота Николая Черкашина, такие версии не вызывают никакого доверия и рассчитаны на то, чтобы «выжать слезу» у доверчивой публики. Он категорически раскритиковал рассуждения испанского эксперта, который полагает, что «Титан» развернулся в вертикальное положение из-за сбоя в электроснабжении.

«Гибель произошла за секунды. И никаких переживаний и слёз не было. Пассажиры даже не поняли, что произошло. Они сидели и вдруг исчезли. Доля секунды! Аппарат разлетелся на куски. Никакие факты не указывают на то, что у аппарата возникли какие-то проблемы с электроснабжением. Дело не в электроснабжении, а в прочности самого корпуса. Кроме того, была выбрана неподходящая для таких погружений форма аппарата — цилиндрическая вместо сферической», — констатировал Черкашин.

Ещё более скептично к этой версии отнёсся Евгений Черняев, герой России, командир глубоководного аппарата «Мир-2» лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени П. И. Ширшова Российской академии наук.

«Это полная глупость. Откуда бы у него взялся балласт, чтобы заставить аппарат «погружаться как стрела»? И почему он должен встать вертикально? Аппарат сохраняет своё положение в воде не за счёт электроэнергии. Он должен быть сбалансирован заранее», — сказал Черняев.

Не вызывает у него доверия и объяснение, что все люди собрались возле переднего иллюминатора и тем самым создали такую нагрузку, которая и перевернула «Титан» в вертикальное положение. По его словам, если принять во внимание размеры аппарата, то станет понятно, что его пассажиры не смогли бы столпиться в одной его части.

«И даже если бы он встал вертикально, то его скорость изменилась бы на 10-15 метров. В минуту! Какая стрела?» — возмутился эксперт.

Развивая эту мысль, Черняев заявил, что корпус «Титана» был не рассчитан на такие глубины и как обитаемый аппарат он использоваться не мог. Он не прошёл нормальных испытаний. По его словам, просто опустить аппарат на глубину — это не испытание. Оно должно проводиться в специальной камере, когда весь корпус оборудован датчиками, которые показывают, в какой точке какой прогиб.

Что касается того, могли ли пассажиры «Титана» понять, что происходит, то Черняев допустил, что перед тем, как всё случилось, они могли услышать какие-то звуки, например скрежет. Но люди бы всё равно не успели понять, что происходит, так как процесс очень быстро «принял лавинообразный характер».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно версии Хосе Луиса Мартина, миллионеры на «Титане» за несколько минут до гибели в кромешной тьме падали камнем на дно вместе с потерявшим управление аппаратом и понимали, что умирают.

Подводный аппарат компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним потеряли меньше чем через два часа после погружения. На борту присутствовали пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Обломки обнаружили спустя несколько дней на глубине 3,8 тыс. метров.

К настоящему времен OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие операции.