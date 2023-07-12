Вильнюс, 12 июля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не намерен вести переговоры с Россией по вопросу присоединения Украины к объединению. Об этом заявил 12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита в Вильнюсе.

«Переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним: ничего про Украину без Украины», — сказал Столтенберг журналистам.

Он добавил, что чем больше военной помощи будет, тем больше территорий Украина освободит и сильнее будет на переговорах. В связи с этим генсек поприветствовал объявления союзников по предоставлению Киеву дальнобойных ракет, систем ПВО и других вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, по поводу членства Украины в НАТО участники саммита заявили, что приглашение вступить в альянс Киев получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это, и когда выполнит все их требования. Страны G7 согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на это Украина обязуется провести реформы, в частности, осуществлять гражданский контроль над военнослужащими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона негативно относится к вопросу членстве Украины в НАТО. Также он назвал тему гарантий альянса Киеву ошибочной и потенциально опасной.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. До этого глава государства подчеркивал, что Москва была и продолжает быть настроена на добрые отношения со всеми соседями после развала СССР. Президент уточнил, что Россия в течение десятилетий кормила Украину и поддерживала её экономику. При этом в марте пресс-секретарь российского президента заявил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон буквально маниакально настроен на то, чтобы не позволить Киеву даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования