Сочи, Краснодарский край, 12 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. После непогоды туристы и жители Сочи смогут отдохнуть на городских пляжах уже в ближайшие выходные. Местные власти планируют открыть для посещений места у воды, когда наладятся погодные условия. Об этом 12 июля сообщили в администрации курортного города.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

«Погода постепенно налаживается. К субботе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха уже составит +31 градус, морской воды ― выше 24 градусов», ― говорится в сообщении местной администрации в Telegram-канале.

Сейчас пляжные территории готовят к открытию, устраняют последствия непогоды, моют пляжный инвентарь, убирают мусор.

Пока же на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Пляжи остаются закрытыми.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи в ночь на 9 июля выпало около 80 мм осадков. В городе закрыли все пляжи, туристам рекомендовали временно отказаться от отдыха у воды. Штормовое предупреждение объявили до 11 июля. Также горожан предупредили о вероятности формирования смерчей над морем.

В департаменте добавили, что все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города принять необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

9 июля в сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Два дома оказались подтопленными — в четырёхэтажном доме на улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный.

Также из-за непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край 8 июля, пляжи закрыли в Анапе.