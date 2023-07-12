Москва, 12 июля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало 12 июля кадры приёма вооружения и военной техники, переданных подразделениями ЧВК «Вагнер».

Кадр из видео

В видео можно заметить множество единиц самого разного вооружения, включая танки и гаубицы, многочисленные ящики со стрелковым оружием и минами. Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны.

Перед этим официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о завершении приёма тяжёлой техники «Вагнер». Он заявил, что Вооружённые силы РФ получили более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в числе которой танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки и гаубицы, а также противотанковые орудия, миномёты, бронетранспортеры и другая техника. Конашенков уточнил, что множество техники не применялось в бою. Ту, которой это необходимо, отремонтируют в тыловых районах и вновь направят в зону специальной военной операции. О начале подготовки к передаче техники ИА Регнум сообщало 27 июня.