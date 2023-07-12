Вильнюс, 12 июля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Делегация Люксембурга прилетела на саммит НАТО на самолёте с символикой британской группы Depeche Mode. Об этом 12 июля сообщил телеканал RTL.

Кадр из видео Самолёт с символикой британской группы Depeche Mode

В составе делегации на саммит альянса в Вильнюс прилетели премьер-министр Ксавье Беттель, министр иностранных дел Жан Ассельборн и глава минобороны Франсуа Бауш.

На вложенных телеканалом кадрах видно, что члены делегации Люксембурга выходят из самолёта, на фюзеляже которого размещён красно-белый баннер с черепом и английскими буквами DM и MM.

По информации RTL, DM — это аббревиатура названия музыкального коллектива, а MM — название их последнего альбома Memento Mori (лат. «помни о смерти»), с которым группа сейчас находится в мировом турне.

Отмечается, что представители Люксембурга вынуждены были лететь воздушным судном Depeche Mode, так как большая часть военных самолётов задействовали из-за саммита НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу пришлось уговаривать лидеров Запада продолжить саммит блока, так как они долго не садились на свои места перед началом второго дня мероприятия. В числе главных нарушителей дисциплины оказались премьер-министр Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Нийнисте.