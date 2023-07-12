Варшава, 12 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса (НАТО) приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу в случае необходимости. Такое заявление в эфире Польского телевидения сделал 12 июля президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это постулаты, которые были приняты и которые были утверждены НАТО», — сказал президент.

Глава Польши пояснил, что, если бы случилось нападение, например, на «Брестские ворота», то в республику бы направили около 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны.

В настоящее время в Польше находятся около 10 тысяч солдат НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что на фоне размещения Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Польша намерена принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

В апреле в Польше прошли учения НАТО. В них задействовали военных из шести стран — членов НАТО, включая Польшу, США и Германию. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии Игорь Кириллов 7 апреля заявил, что натовцы активно используют постсоветское пространство. США рассматривают его как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО.