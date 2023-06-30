Стокгольм, 12 июля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Украинские лётчики смогут потренироваться на шведских истребителях Gripen. Такую возможность предусмотрели в соглашении о военном сотрудничестве, которое подписали министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом 12 июля сообщил телеканал SVT.

Sebastiao Moreira/EPA/ТАСС Истребитель Gripen

«В августе мы начнем вводную подготовку к системе Gripen, и через несколько недель украинские лётчики смогут опробовать Gripen и поработать на тренажёрах», ― сказал во время саммита НАТо в Вильнюсе Йонсон.

Также Швеция поможет в подготовке украинских пилотов, осваивающих американские истребители F-16. Королевство не имеет на вооружении этих машин, но предоставит воздушное пространство для учебных полётов.

Ещё одно соглашение, подписанное Стокгольмом и Киевом, предоставляет Украине доступ к шведской военной технике, а также позволит Киеву осуществлять закупки военной техники, что будет способствовать ускорению её поставок.

Как сообщало ИА Регнум, в мае министр обороны Швеции заявил, что пилоты ВСУ смогут совершать тренировочные полёты на шведских истребителях JAS Gripen. Он уточнил, что речь идёт об ориентационном обучении.

Немногим ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Киев попросил Стокгольм рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen шведского производства. Представитель Украины провёл встречу с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном, в ходе которой поблагодарил королевство за помощь.

В свою очередь Йонсон отметил, что власти не планируют поставлять JAS Gripen Украине, поскольку истребители необходимы для национальной обороны Швеции.

В декабре 2022 года министр обороны Швеции также заявлял, что Киев в ближайшее время не получит истребители Gripen.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16. При этом он подчеркнул, что немецкие Eurofighter, Tornado и шведские Gripen также помогли бы Киеву.