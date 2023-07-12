Москва, 12 июля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Возможное применение российскими войсками кассетных боеприпасов может являться ответной, военно-психологической контрмерой, а не тактической. Так военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум отреагировал на официальные заявления о том, что РФ в ответ на поставки Украине кассетных боеприпасов тоже может применить такие.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что российские вооружённые силы могут столкнуться с необходимостью применить против ВСУ кассетные боеприпасы. Песков отметил, что использование Киевом этого типа оружия меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать определённые контрмеры. Он подчеркнул, что решение будет принимать Минобороны. При этом накануне глава Минобороны Сергей Шойгу также указал, что Москве придётся реагировать на решение США отправить Украине кассетные снаряды.

«Эта контрмера больше военно-психологического характера, чем военно-тактического. Чтобы ВСУ в ответ поняли — на каждый крепкий лом есть ещё более крепкий лом. Это будет очень неприятная вещь, как минное поле, поэтому ВСУ не стоило бы начинать ударять такими снарядами», — отметил Перенджиев.

По мнению военного политолога, США уже не станут делать шаг назад и отменять поставки кассетных снарядов Киеву, а это значит, по словам Перенджиева, что Россию вынудят применить ответные меры, и Минобороны может воспользоваться принципом «отзеркаливания» действий ВСУ.

Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, Россия, если всё же верховное командование это допустит, будет применять кассетные снаряды исключительно в зоне боевых действий, вдали от населённых пунктов, чтобы никак не навредить гражданскому населению.

«Теперь в ходе боевых действий ротнотактическая группа ВСУ не сможет возвращаться в места дислокации, их будут всё время отгонять снаряды. Задача для российских вооружённых сил же сейчас состоит в том, чтобы находить все артиллерийские установки, которые применяют кассетные боеприпасы, чтобы ВСУ не имели возможности применять опасные снаряды, которые они уже применяли, причём по жилым зонам, но из ракетного залпа», — рассказал Леонков.

Военный эксперт отметил, что сейчас Украина может применять более усовершенствованный снаряд — 155 калибр, с которым бороться сложнее. Также Леонков подчеркнул, что с момента начала СВО Россия ни разу не применяла кассетные боеприпасы, хотя отечественный военный арсенал располагает таким оружием.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до сих пор российская армия не применяла кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны. Однако российские войска могут столкнуться с необходимостью их применить, если Пентагон поставит ВСУ такие снаряды. Он отметил, что поставки американского руководства повлияют на затягивание конфликта. Шойгу также подчеркнул, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Кроме того, министр обороны напомнил, что Россия не присоединялась к конвенции по запрещению применения кассетных боеприпасов, как и Украина, и США.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, включая кассетные боеприпасы типа DPICM для артиллерии. В Белом доме в свою очередь признали, что применение кассетных боеприпасов может привести к гибели мирных граждан и что Вашингтон по этой причине откладывал это решение.

Как рассказывал ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев, применение кассетных боеприпасов может нести реальную угрозу мирному населению. При рассеивании часть из них не детонирует. Зона поражения становится непригодной для жизни и для ведения хозяйства — по крайней мере до тех пор, пока эту местность не разминируют.