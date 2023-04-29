Воронеж, 12 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Воронеже поезд сбил мужчину, который держал на руках двухлетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного отдела на транспорте СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл днём 11 июля на железнодорожной станции Грязи. 42-летний мужчина не заметил приближающийся состав и начал переходить пути. В последний момент он попытался отбежать обратно на платформу, но не успел.

«Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», ― говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео с места ЧП появилось в группе «Подслушано Грязи». В одном из комментариев к посту в группе сообщили, что отец с сыном возвращались домой в Коми после отдыха на юге.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле на станции Ин в посёлке Смидович в Еврейском автономном округе грузовой поезд сбил насмерть двух человек. По предварительным данным, мужчина хотел перейти железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Ожидавшая проезда состава женщина попыталась одёрнуть его, в результате чего сама оказалась на железнодорожных путях. Оба погибли на месте.

В Кировском районе Ленинградской области поезд сбил мальчика, который учился в региональном центре аутизма. Ребёнок не выжил.