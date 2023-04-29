Поезд в Воронеже сбил отца с двухлетним ребёнком
Отец с двухлетним ребёнком на руках попали под поезд в Воронеже
Воронеж, 12 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Воронеже поезд сбил мужчину, который держал на руках двухлетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного отдела на транспорте СКР.
Инцидент произошёл днём 11 июля на железнодорожной станции Грязи. 42-летний мужчина не заметил приближающийся состав и начал переходить пути. В последний момент он попытался отбежать обратно на платформу, но не успел.
«Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», ― говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Видео с места ЧП появилось в группе «Подслушано Грязи». В одном из комментариев к посту в группе сообщили, что отец с сыном возвращались домой в Коми после отдыха на юге.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле на станции Ин в посёлке Смидович в Еврейском автономном округе грузовой поезд сбил насмерть двух человек. По предварительным данным, мужчина хотел перейти железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Ожидавшая проезда состава женщина попыталась одёрнуть его, в результате чего сама оказалась на железнодорожных путях. Оба погибли на месте.
В Кировском районе Ленинградской области поезд сбил мальчика, который учился в региональном центре аутизма. Ребёнок не выжил.