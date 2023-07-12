Белград, 12 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада готовят «большие подарки» для Украины к концу нынешнего года, а потому отсутствие конкретного плана по членству Киева в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе не является показательным. Об этом 12 июля заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

По словам сербского лидера, результат саммита альянса по Украине — это работа «для больших сил».

«Они готовят для Украины серьёзные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО обязуются помочь Украине выстроить мощную систему оборону на суше, в воздухе и море. При этом он указал, что конкретных долгосрочных двусторонних обязательств для Киева удастся достичь с помощью переговоров.

До этого украинский президент Владимир Зеленский признал, что его страна не может войти в НАТО во время военного конфликта. Он указал, что в Киеве понимают важность поставок западного оружия ВСУ.