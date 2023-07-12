Москва, 12 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Инициатива о легализации в России онлайн-продаж алкоголя нашла концептуальную поддержку в Министерстве промышленности и торговли, но при условии обеспечения соответствующего контроля. Об этом 12 июля заявил статс-секретарь ― заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Виталий Белоусов/РИА Новости

В беседе с ТАСС Евтухов добавил, что проект закона, вносимый сенатором Андреем Клишасом, предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе. Также предлагается привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах.

Минпромторг также поддерживает запуск эксперимента по онлайн-продаже российского вина через «Почту России», указал замглавы ведомства.

«В Минпромторге со своей стороны этот процесс поддержали, соответствующие законопроекты нами были согласованы», — добавил Евтухов.

В июне член Совфеда Андрей Клишас направил на отзыв в правительство подготовленный им законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-продаж алкоголя и его доставку. Торговать алкоголем онлайн смогут определённые компании, включённые в отдельный реестр. Обязанность по установлению порядка ведения такого реестра предлагается возложить на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

В свою очередь покупатель должен заключить договор и подтвердить свой возраст через госсистему, а также с помощью QR-кода уже в момент передачи спиртного.

В настоящее время в России действует законодательный запрет на реализацию алкогольной продукции дистанционным способом.

Как сообщало ИА Регнум, правительство на заседании 7 апреля одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина. Это планируется делать через сайт «Почты России». Проведение эксперимента намечено с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. При этом в Минпромторге полагают, что такая инициатива позволит сократить объёмы контрафактной и фальсифицированной продукции в интернете.

В пресс-службе почтового оператора заявили, что инфраструктура «Почты России» готова к старту в рамках эксперимента по дистанционной продаже вина ― в логистических объектах определили зоны для хранения вина в соответствии с законодательством, подготовили оборудование для транспортировки в пилотные регионы.