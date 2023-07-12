Москва, 12 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. После приближения к российской границе самолёта Р-8а «Посейдон» ВВС Норвегии в воздух подняли истребитель МиГ-31, сообщили 12 июля в Минобороны.

Алексей Куденко/РИА Новости Р-8а «Посейдон»

В Минобороны уточнили, что инцидент произошёл 2 июля: над акваторией Баренцева моря военные заметили воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сообщили в ведомстве.

Российские лётчики установили, что к границе летит самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

Норвежский военный самолёт при приближении МиГ-31 развернулся и улетел. Российские военные не допустили нарушения государственной границы. Полёт МиГ-31 экипаж выполнил в строгом соответствии с международными правилами.

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