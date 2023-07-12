Курск, 12 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. На Поклонной высоте 269 в Фатежском районе, где в 1943 году держала оборону 70-я армия, по инициативе общественной организации «Курское землячество» открыли памятник подвигу 70-й армии, не давших пройти 9-й немецкой армии, сообщил 12 июля в Telegram-канале губернатора Курской области Роман Старовойт.

Кадр из видео Памятник, посвящённый подвигу 70-й армии

«12 июля 1943 года началось контрнаступление Красной Армии на северном фасе — операция «Кутузов», — напомнил губернатор.

Он добавил, что в ходе тяжелейших боёв на южном и северном фасах Курской дуги советские бойцы остановили немецкие танковые армады и стратегическая инициатива полностью перешла на сторону Красной Армии. 80 лет назад, на Курской дуге фашисты пытались в последний раз прорвать оборону и добиться победы в Великой Отечественной войне.

Старовойт отметил, что, несмотря на попытки переписать историю, в России хранят и будут продолжать хранить память о героизме предков. Ведь это именно они остановили распространение коричневой чумы по земному шару.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, в Калуге открыли памятник защитникам Отечества — в Афганском сквере на постаменте была установлена боевая машина пехоты БМП-2. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев заявил, что в городе бережно хранят традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной войны, дело которых сейчас продолжают участники локальных конфликтов и специальной военной операции. Собравшиеся возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.