Москва, 12 июля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Икону «Троица» работы знаменитого русского иконописца Андрея Рублёва передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

«12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублёвым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документ подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минкультуры Ольга Любимова.

Предстоятель РПЦ назвал это историческим событием, которое символически показывает, что теперь Россия живёт другое время и эпоху.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин передал рублёвскую «Троицу» РПЦ. Затем Патриарх Кирилл сообщил, что сначала икону разместят в храме Христа Спасителя, а потом передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, в котором она находилась до 1917 года.

После этого икону направили на реставрацию и в 1929 году передали в Государственную Третьяковскуюгалерею. Из музея образ временно вывозили в Новосибирск в 1941 году во время наступления немецко-фашистских войск. В 1945 году икону снова выставили на всеобщее обозрение.