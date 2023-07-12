Тверь, 12 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с делегацией провинции Ляонин Китайской Народной Республики, которую возглавил заместитель председателя народного правительства провинции Цзинь Говэй.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с делегацией провинции Ляонин Китайской Народной Республики

«Мы рады, что Тверская область и провинция Ляонин вносят свой вклад в развитие взаимовыгодного партнерства наших стран, — обратился к участникам встречи в региональном правительстве Игорь Руденя. — В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинцией Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями, и сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики».

Цзинь Говэй от имени губернатора провинции поблагодарил Игоря Руденю, правительство области за теплый прием. Игорь Руденя и представители делегации КНР обсудили перспективные направления межрегионального сотрудничества. У предприятий Верхневолжья есть возможности для увеличения поставок в Китайскую Народную Республику продовольственных товаров и сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности.

Игорь Руденя отметил, что в Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, работают и создаются территории с особыми условиями ведения экономической деятельности. У региона большой опыт работы с иностранными партнерами, которые уже реализуют свои проекты в Верхневолжье. Он напомнил, что регион расположен между двумя крупнейшими мегаполисами России, обладает удобной логистикой для создания производств и дальнейшей реализации продукции. В области работают и строятся крупные операционно-логистические центры, готовые предоставить услуги компаниям из Китая.

«Надеемся, что наши возможности и выгодное географическое положение станут основой для дальнейшего развития сотрудничества провинции и тверского региона, — подчеркнул Игорь Руденя. — Сейчас в провинции Ляонин находится российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Для нас большая честь — продолжить работу коллег на нашей территории в практической плоскости».

Губернатор предложил провести в 2023 году «Месяц гостеприимства» в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, в том числе представить региональные промплощадки и технопарки. Речь также шла о перспективах создания совместных предприятий. Область заинтересована в развитии программ студенческого обмена и совместных научных исследований. Студенты из КНР уже проходят обучение по инженерным специальностям в Тверском государственном техническом университете. Активно развивается сотрудничество Тверского госуниверситета с китайскими университетами по направлениям педагогика и лингвистика.

Как рассказал Цзинь Говэй, в провинции Ляонин есть возможности для дальнейшего расширения связей по этому направлению — здесь насчитывается свыше 100 университетов, в ряде которых изучают русский язык. Представители провинции Ляонин уже познакомились с туристическим потенциалом региона — в мае 2023 года они побывали в Твери и Конаковском округе, где строится современный речной порт, который станет отправной точкой для путешествий по Волге.

Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Документ направлен на развитие сотрудничества между регионами в сферах экономики, торговли, образования, науки, культуры, подготовки кадров, а также подразумевает обмен визитами официальных делегаций.

Как напомнили в пресс-службе правительства Тверской области, город Инкоу провинции Ляонин является побратимом Твери. В следующем году исполнится 30 лет со дня подписания договора об установлении побратимских связей.