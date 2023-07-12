Донецк, 12 июля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Украинские военные 12 июля несколько раз выпустили по позициям российской армии кассетные боеприпасы. Об этом 12 июля сообщил заместитель главы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Ходаковский

«С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды. Поскольку личный состав находится в укрытиях — урона это не нанесло», — написал он, однако не уточнил, на каком участке фронта это произошло.

Ходаковский назвал эту ситуацию показательной, так как 11 июля наблюдалось снижение активности артиллерии ВСУ, которое могло быть вызвано нехваткой снарядов, а сегодня украинским военным уже привезли кассетные боеприпасы.

Также замглавы Росгвардии республики указал, что войска ДНР в первый раз встретились с применением украинскими военными кассетных снарядов в 2014 году в районе Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, включая кассетные боеприпасы типа DPICM для артиллерии. Затем в Белом доме признали, что применение этих снарядов может привести к гибели мирных жителей и что Вашингтон именно поэтому так долго откладывал это решение.

В свою очередь, 11 июля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до сих пор российские войска не применяли кассетные боеприпасы, так как понимали, насколько они опасны. Он добавил, что российская армия может столкнуться с необходимостью их применить в случае поставок Пентагоном ВСУ таких снарядов.

Также позднее экс-советник минобороны США Дуглас Макгрегор назвал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов опасной ошибкой. По его словам, теперь американская сторона выглядит в глазах мировой общественности как бесстыдные лицемеры.