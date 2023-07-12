Москва, 12 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит об уязвимости этого блока в случае победы России в украинском конфликте, он проявляет лицемерие и пытается вынудить сателлитов США выделять больше денег на помощь Украине, считает член комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Об этом он заявил 12 июля корреспонденту ИА Регнум.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

По его словам, Столтенберг не может говорить о военно-стратегической уязвимости НАТО, так как территория Украины — это в недавнем прошлом территория России. Что касается имиджевой уязвимости, то она, по мнению парламентария, наверное, будет иметь место. Хотя, как полагает Гурулёв, после того как Североатлантический альянс нарушил данное президенту СССР Михаилу Горбачёву слово не расширяться на восток, говорить о какой-то имиджевой уязвимости «было бы навязчиво».

«Кроме того, численность войск НАТО на границе с Украиной, в Польше и Румынии, кратно наращивается. И это тоже правда. Где же у них уязвимость?» — поинтересовался Гурулёв.

Депутат считает, что заявления Столтенберга следует понимать как «элементарное лицемерие», так как генсек НАТО пытается таким образом списать свои неудачи на какие-то проблемы блока, которые надо срочно решать. А значит, сателлиты США должны выделять дополнительные транши на помощь Украине, в том числе и на оружие. Иными словами, он просто пугает союзников.

«Я думаю, что они сильно не испугаются. Но если их не заставят таким способом, то заставят другим», — уверен Гурулёв.

Но, как подчеркнул он, сегодня ситуация меняется. Вся та помощь, которая была оказана Украине, не привела ни к какому результату. В то же время Россия показала, что её экономика и промышленность не просто позволяют проводить Специальную военную операцию, но и победить в ней.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина («Единая Россия»), потери НАТО в украинском конфликте продолжат расти, и не исключено, что в будущем этот военный блок может просто рассыпаться.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сдержанно оценил итоги саммита НАТО в Вильнюсе, назвав их хорошими, но не идеальными, так как Киев не получил приглашения на вступление в альянс. По словам Зеленского, в Киеве осознают, что Украина не может стать членом данного блока, пока продолжается вооружённый конфликт.

В свою очередь, Столтенберг объявил о начале работы Совета Украина — НАТО и посулил Зеленскому увеличить военную поддержку.