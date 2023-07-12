Москва, 12 июля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В рамках первого грантового конкурса Российского движения детей и молодёжи от авторов полезных инициатив поступило почти 5 тысяч заявок. Об этом 12 июля журналистам 12 июля в ходе пресс-конференции сообщили представители «Движения первых».

Пресс-служба «Движения первых»

«Грантовый конкурс «Движения первых» собрал порядка 5000 заявок на общую сумму 6,9 ммлрд рублей. Самыми популярными грантовыми направлениями стали «Культура и искусство», «Образование и знания», «Патриотизм и историческая память», ― уточнил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Одними из самых активных участников первого грантового конкурса стали образовательные организации. Школы, колледжи и вузы со всей страны подали свыше 2500 заявок. Свои уникальные проекты также представили детские оздоровительные лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, центры профориентации, дома культуры и творчества, молодёжные и детские некоммерческие организации.

Пресс-служба «Движения первых»

Больше всего заявок поступило от Удмуртии, Башкирии и Татарстана, а также Алтайского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Проекты представлены по 12 направлениям ― наука и технологии, труд, профессия и свое дело, волонтерство и добровольчество, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

Победителей «Движение первых» объявит 31 июля.

Пресс-служба «Движения первых»

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи в июне 2022 года. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

«Движение первых» 10 июля торжественно открыло в Ростове-на-Дону масштабный конкурс для студентов из новых регионов России. В нём принимают участие 200 студентов колледжей и училищ и заместители директоров по воспитательной работе СПО обучающихся из Донецкой и Луганских Народных Республик и Запорожской области. Участникам предстоит выполнить задания в пяти компетенциях.