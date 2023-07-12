Вашингтон, 12 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не сообщил точную формулу членства Украины на саммите в Вильнюсе из-за того, что украинский конфликт «динамичен». Об этом 12 июля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

Как указал Салливан, ему очень понятно желание властей Украины вступить в альянс, которое он считает правом Киева.

«Мы не предоставили механическую формулу, потому что конфликт динамичен, ситуация динамична, НАТО нужно иметь возможность сохранять гибкость», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украину не возьмут в НАТО до окончания боевых действий. Также он отметил, что понимает важность поставок оружия Киев коллективным Западом.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок согласился упростить процесс членства Украины в альянсе. Он добавил, что НАТО собирается поддерживать Киев так долго, как это потребуется.

Перед этим официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО вовлечено в конфликтна Украине. Дипломат пояснила, что именно блок поставляет Киеву вооружение, наёмников и деньги, а также предоставляет разведданные.