Дзержинск, Нижегородская область, 12 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В Нижегородской области на нефтеперерабатывающем заводе в Дзержинске 12 июля прогремел взрыв. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:05 (мск). Пожар произошёл на заводе по производству окиси этилена и гликолей «Сибур-нефтехим». Работу предприятия временно остановили, сотрудников эвакуировали.

«Пока могу сказать, что направление ветра западное, не на город. Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится также силами соответствующих подразделений самого предприятия», — сообщил в своём Telegram-канале глава Дзержинска Иван Носков.

На месте взрыва работает лаборатория инженерно-экологической службы. По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы для населения отсутствуют.

В региональном МЧС уточнили, что по состоянию на 15:15 (мск) удалось ликвидировать факельное горение и начать процесс охлаждения производственной установки. В тушении привлекли 80 человек и задействовали 24 единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, в Чапаевске Самарской области произошёл взрыв на заводе «Промсинтез». В результате погибли шесть человек, ещё двое получили ранения. Предварительно, в производственном цехе предприятия взорвалась труба, по которой подавался азот. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности. Пострадавших госпитализировали.