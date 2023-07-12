Москва, 12 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Потери НАТО в украинском конфликте продолжат расти, и не исключено, что в будущем этот военный блок может просто рассыпаться, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). Об этом он заявил 12 июля корреспонденту ИА Регнум, оценивая комментарий генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Украины альянс станет более уязвимым.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам депутата, в настоящее время НАТО оказывает Киеву помощь не только вооружениями различных типов, в том числе и новейших, но также поставками личного состава под видом наёмников. И поэтому поражение в этом конфликте будет для НАТО большой потерей.

«И я не сомневаюсь, что это произойдёт и мы одержим победу», — сказал Швыткин.

Он отметил, что Россия неоднократно говорила об открытости для переговорного процесса, чтобы вопрос решился миром. Но сам парламентарий убеждён, что должна быть одна цель — полная капитуляция и разоружение киевского режима.

«Это цель, ради которой погибали наши военнослужащие. И мы никогда не остановимся на полпути, потому что понимаем, что это может потом отразиться на следующих поколениях. Поэтому точка должна быть поставлена — полное разоружение и капитуляция профашистского киевского режима», — сказал Швыткин.

Как полагает парламентарий, в военном плане альянс уже показал свою уязвимость. Об этом в частности свидетельствует эффективность российских вооружённых сил в борьбе с беспилотными аппаратами Запада. Кроме того, НАТО понесла имиджевые потери, когда показала своё истинное лицо всему мировому сообществу, выступив в роли деструктивного, агрессивного и дестабилизационного фактора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июня 2023 года Столтенберг заявил, что предварительное условие для любой дискуссии о вступлении Украины в НАТО — это победа Киева в конфликте с Россией. По его словам, в настоящее время самой срочной задачей альянса стала победа Украины в качестве суверенного государства.

Кроме того, 12 июля Столтенберг объявил о начале работы Совета Украина — НАТО. Генсек альянса назвал это историческим моментом и пообещал президенту Украины увеличить военную поддержку.

Также страны G7 уже договорились о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которые предполагают поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на эти гарантии Киев обязуется провести реформы.