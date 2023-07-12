Вильнюс, 12 июля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В Киеве понимают, что Украина не может стать членом НАТО во время военного конфликта. Об этом 12 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы адекватные люди, мы понимаем, партнёры помогают нам оружием. <…> Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди», — сказал он.

Зеленский отметил, что в сейчас Киев ведёт военные действия и понимает, что Украина не может войти в НАТО до их окончания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее делегация США на саммите альянса в Вильнюсе пришла в ярость после заявлений Зеленского по поводу неясных формулировок о возможности вступления Украины в НАТО. По мнению американской стороны, такие слова — это попытка оказать «большое давление» на альянс.

Ранее украинский лидер назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой НАТО не собирается принимать конкретных сроков по приглашению в блок Украины. Он назвал такую неопределённость слабостью.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона негативно относится к вопросу членстве Украины в НАТО. Также он назвал тему гарантий альянса Киев ошибочной и потенциально опасной.