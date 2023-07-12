Ясиноватая, ДНР, 12 июля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Несмотря на регулярные артиллерийские удары ВСУ по предприятию, машиностроительный завод в городе Ясиноватая отгрузил заказчику второй в текущем году проходческий комбайн КСП-35 новой конфигурации с буровой установкой, сообщил ИА Регнум директор ЯМЗ Вячеслав Мурай. По его словам, последний обстрел было прямо во время отгрузки комбайна на калийный рудник в городе Березники Пермского края.

Пресс-служба «ЯМЗ»

«Несмотря на то, что завод уже девять лет находится практически на линии фронта, мы сумели сохранить коллектив, сохранили заказчиков и работаем в кооперации с машиностроителями Кузбасса и предприятием из Томска. Сотрудничаем также с Якутией, у нас работает программа изготовления техники на алмазный рудник. Латаем дыры в крыше и обеспечиваем выполнение заказов», — сообщил Мурай.

Пресс-служба «ЯМЗ» Погрузка продукции машиностроительного завода. Ясиноватая

Такие условия работы ЯМЗ недавно были отмечены Минпромторгом в рамках Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Завод основан в 1947 году и является одним из лидеров в производстве проходческой техники самого широкого назначения. В текущем году в рамках программы импортозамещения в Кемеровской области запущен в работу первый проходческий комбайн совместного производства с Донецкой Народной Республикой.

В апреле ИА Регнум писало, что предприниматели в Донецке также продолжают выходить на рабочие места вопреки регулярным ударам украинских войск по городу. Так, 7 апреля украинские силы нанесли удар по Крытому рынку. В результате погибла женщина и 16 человек получили ранения, повреждены были 12 торговых павильонов. Однако большинство предпринимателей, которых застал обстрел, всё равно вышли на работу.