Вашингтон, 12 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Украина, вероятнее всего, получит истребители F-16 от европейских стран, у которых есть такие самолёты, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Daniel Reinhardt/dpa/picture-alliance/ТАСС F-16

«Киев, вероятнее всего, получит эти машины от европейских стран, у которых имеются данные самолеты», — сказал Салливан.

При этом чиновник не уточнил, когда конкретно планируется начать обучение украинских летчиков пилотированию этих истребителей.

Как сообщало ИА Регнум, Киев может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Как заявило издание Politico со ссылкой на осведомлённый источник, вопрос состоит только в том, какие именно страны совершат передачу самолётов Украине. Истребители могут поставить Дания или Нидерланды. При этом в минобороны США заявляли, что не могут назвать определённой даты начала поставок.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не может поставить Украине американские истребители F-16, так как у Берлина их нет. В июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова проводить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, если это согласуют участники широкой коалиции.

Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2023, что американские истребители, в случае получения их Украиной, будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.