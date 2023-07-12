Брюссель, 12 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Гарантии безопасности, которые НАТО намеревается дать Украине, на деле будут неэффективными и поставят безопасность Киева под угрозу. Об этом говорится в статье обозревателей европейской версии газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Расширение гарантий безопасности Украины приведёт к наихудшему сценарию: страна будет считать, что у неё есть защита, когда на самом деле её будет недостаточно, и она [Украина] останется целью России именно из-за этой фальшивой защиты», — отмечается в публикации.

По мнению газеты, в дальнейшем такая политика западных стран может привести к войне. При этом США с союзниками могут сделать очень немногое для обеспечения безопасности Украины.

«Даже если они [гарантии] предлагаются в формате членства в НАТО, они не будут вызывать доверия», — уточняется в статье и добавляется, что обещания западных стран «окажутся неубедительными», а потому едва ли станут сдерживающим фактором.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что киевские власти не станут доверять гарантиям безопасности союзников, если таковыми окажутся просто бумаги без каких-либо затрат. При этом он высказал озабоченность по поводу гарантий безопасности, которые НАТО готовит для Украины.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украине важнее поставки оружия, а не гарантии безопасности. По её мнению, эти заявления свидетельствуют о том, что коллективному Западу «важнее убивать, нежели охранять».