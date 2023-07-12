Вильнюс, 12 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Замороженные российские активы в юрисдикциях стран — участниц «Большой семёрки» не разморозят до момента, когда Россия «заплатит за ущерб, причинённый Украине». Об этом 12 июля говорится в декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине.

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«G7 подчёркивает, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине», — привело выдержку из документа агентство ANSA.

В декларации G7 отмечается, что входящие в объединение страны считают необходимым создание международного механизма «для возмещения ущерба» и готовы рассмотреть варианты его создания.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны — участницы Евросоюза после начала российской СВО на Украине заморозили суверенных активов России на общую сумму €207 млрд. Он уточнил, что Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от них.

До этого глава Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС в вопросе конфискации российских активов должен следовать нормам права, так как в противном случае это можно будет оспорить в суде. По его словам, такое судебное решение будет ответным ударом и позором.

При этом российские власти неоднократно называли незаконную конфискацию российских активов на Западе воровством и требовали их немедленного возвращения.