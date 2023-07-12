Хельсинки, 12 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Вице-премьер Финляндии Риикка Пурра подверглась критике за расистские комментарии, которые она могла публиковать в интернет-блоге в 2008 году, сообщила газета Politico.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press Вице-премьер Финляндии Риикка Пурра

Лидера ультраправой финской партии и министра финансов Риикку Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях под псевдонимом riikka. Финские СМИ сопоставили передвижения и биографические данные Пурры с постами riikka. Издание приводит несколько комментариев, размещённых под этим ником.

«Ниггеры продают пиратские Vuitton в Барселоне», — это один из самых приличных комментариев Пурру.

«Кто готов плевать на попрошаек?» — комментарий riikka в блоге спикера парламента Финляндии.

«Чем больше желания у Абдуллы, тем больше выделяется слюны», — писала также riikka.

В материале издания говорится, что вице-премьер не отрицает, что ей присуще резкие комментарии. На своей странице в социальной сети Риикка Пурра написала, что выражалась так, как не стала бы сегодня. Она также извинилась за глупые комментарии, сделанные 15 лет назад.

Со своей стороны президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что было бы разумно, если бы правительство выразило «нулевую терпимость к расизму».

Как сообщало 2 июля ИА Регнум, новое правительство Финляндии, которое возглавил Петтери Орпо, влипло в скандал. Так, свежеиспеченного министра экономического развития Вильгельма Юннилу уличили в симпатиях к неонацистам. В итоге Юнниле пришлось подать в отставку. Издание Helsingin Sanomat, например, приводит слоган, под которым он вел свою агитационную кампанию: «Поддай газу» (Kaasua). Некоторые увидели в этом прозрачный намек на газовые камеры гитлеровской Германии.

Также британское издание The Guardian напомнило общественности такую «мелочь», как скандальное заявление Юннилы, сделанное им в 2019 году, когда он был избран депутатом парламента. Тогда будущий министр призывал бороться с климатическими изменениями и бесконтрольным ростом народонаселения путем массовых абортов у африканских женщин.