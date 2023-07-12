Москва, 12 июля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и молодые российские учёные обсудят на встрече проблемы развития технологий вычисления и передачи данных, сообщили 12 июля в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/ТАСС Президент России Владимир Путин

Встреча состоится 13 июля в рамках форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Отмечается, что это событие откроет целую серию ежегодных мероприятий, посвящённых обсуждению инновационных практик технологического развития России.

«Молодые учёные обсудят с президентом приоритетные задачи в развитии технологий вычисления и передачи данных, их потенциал для роста экономики и повышения качества жизни людей», — сообщили в Кремле.

Кроме того, президент собирается перед началом сессии осмотреть выставку передовых разработок в области квантовых технологий РЖД и «Росатома».

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций за 2022 год обратился к молодым российским учёным, призвав их в своей научной деятельности действовать смело и искать нестандартные решения.

Премии президент вручил 8 февраля в День российской науки. В числе награждённых — сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фесенко, разработавший технологию испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности России.