Екатеринбург, 12 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Молодой мужчина утонул во время купания в элитном коттеджном посёлке «Палникс» под Екатеринбургом. Об этом 12 июля сообщил местный портал E1.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как рассказал один из очевидцев произошедшего, 19-летний молодой человек оступился на лестнице, когда спускался к воде, при этом он не был пьян.

Другой очевидец рассказал, что местные жители вызвали скорую помощь и попытались самостоятельно откачать извлечённого из-под воды мужчину, однако спасти его жизнь не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля на побережье Анапы утонул турист. Это произошло во время шторма в Чёрном море.

Позднее в Казани 15-летняя девочка-подросток утонула на озере после падения на неё прыгнувшего с тарзанки парня. Тело погибшей нашли на трёхметровой глубине в десяти метрах от берега.