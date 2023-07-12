Москва, 12 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Продумывая развитие российских круглогодичных курортов, нужно делать ставку не на пляжный отдых, а на природное разнообразие регионов страны и преимущества северных широт. Всесезонность отдыха позволит установить приемлемый ценник. Так в беседе с ИА Регнум вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева прокомментировала создание к 2030 году в России пяти круглогодичных морских курортов.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Как отметила Санаева, сейчас в стране не хватает всесезонных курортов, которые бы предусматривали полноценный комфортный отдых в любое время года.

«Ценник на наши курорты от того и высокий, что сезон у отельеров очень короткий. Как только сезон станет круглогодичным, то и стоимость проживания, ведение бизнеса будут более интересными для всех сторон. Курорты, которые будут предлагать отдых не только в летний пиковый сезон, сейчас очень нужны», — рассказала Санаева.

Вице-президент РСТ согласилась, что российским курортам не стать полноценной альтернативой заграничным точкам притяжения туристов из-за меняющегося и недостаточно тёплого климата. Однако, по её мнению, нужно привычные минусы превращать в плюсы.

«У нас очень северная страна, нужно это учитывать при разработке привлекательности курортов для туристов круглый год. Нужно организовать отдых таким образом, чтобы там были неплохие спа, хорошие экскурсии. У нас такая привлекательная уссурийская тайга, есть интересные природные заповедники, историко-краеведческие центры. Для туриста же главное создать комфортные условия и продумать инфраструктуру вокруг. Если эта комфортность будет насыщена, то турпоток удастся наладить на протяжении всего года», — отметила вице-президент РСТ.

Также, по мнению Санаевой, для привлечения разных категорий отдыхающих нужно будет подключать и социальный туризм, продумывать льготы и скидки на некоторые сезоны, искать варианты логистики, чтобы получился привлекательный ценник. Как подчеркнула эксперт, если отели, хорошо заработав на летнем сезоне, не оставят в убытке крылья осенне-зимнего сезона, то это будет гораздо интереснее отельерам, и тогда они продумают удобные цены для населения.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма заявил, что к 2030 году в России создадут круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях, что в свою очередь создаст не менее 44 тыс. новых гостиничных мест. Уточняется, что приоритетными курортами могут стать Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Приморский край (Владивосток, Хасанский район) и Калининград («Русская Балтика»). Ожидается, что этот проект привлечет 50 млрд рублей частных вложений.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ» заявил, что доступность отдыха повышает уровень жизни граждан. Президент подчеркнул, что государство должно принять все меры, чтобы жители страны с разным уровнем дохода получили равные возможности для путешествий. Позднее Путин отметил, что планы развития туризма в России реалистичны благодаря тому, что в целом в стране наблюдается позитивная экономическая динамика. Президент добавил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма, а развитие этой сферы в государстве идёт хорошими темпами.

Согласно данным исследования сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, в первом полугодии 2023 года россияне чаще всего из внутренних направлений выбирали Москву и Санкт-Петербург. Сочи расположился на третьем месте рейтинга популярности российских городов для путешествий. Также в пятёрку посещаемых городов также вошли Екатеринбург, Махачкала и Минеральные Воды.