* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Решение Турции о передаче Украине главарей украинского нацформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не с лучшей стороны характеризует Анкару. Об этом 12 июля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его словам, действия турецкой стороны можно оценить как невыполненные обязательства.

«Это нехорошо характеризует турецкую сторону», ― подчеркнул в беседе с ТАСС глава СВР.

Он также добавил, что после этого события контактов с Турцией у СВР не было.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля написал в своём Telegram-канале, что возвращается на Украину вместе с пятью командирами «Азова».

Обмен украинского политика Виктора Медведчука на пятерых командиров «Азова» в сентябре 2022 года проходил в аэропорту Анкары.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это стало нарушением условий ранее заключённого договора как со стороны Украины, так и со стороны Турции. По договору азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта на Украине. При этом, подчеркнул он, Россию не поставили в известность о передаче боевиков Зеленскому. Песков отметил, что в ходе диалога российская сторона рассчитывает получить разъяснения на этот счёт и будет это принимать во внимание при следующих договорённостях.

В администрации США отказались комментировать ситуацию, указав, что Вашингтон не имеет никакого отношения к передаче Эрдоганом Зеленскому азовцев.