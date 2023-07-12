Москва, 12 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 июля назвала одесской юмориной обеспокоенность минобороны Украины гарантиями безопасности от G7.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Она напомнила, что глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что Киев не будет доверять им, пока не узнает их цену. Дипломат указала, что она давно известна.

«Это просто одесская юморина. Цена известна — очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как отметила представитель МИД, при этом альянсу даже не нужно отправлять украинцев на принудительные работы в Западную Европу, так как они уже уехали туда самостоятельно.

Резников 12 июля заявил, что не доверяет «бумажным гарантиям», если не видит какого-либо подтверждения. Он напомнил о Будапештском меморандуме, подписанном Украиной в 1994 году, по которому страна отказалась от запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) на гарантии безопасности.

Ранее старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что США и страны G7 намерены объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. По словам Слоут, текст документа предусматривает военную помощь и обмен разведданными. Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что таким образом страны НАТО посягают на безопасность России. Он добавил, что Москва в том числе слышит политиков, которые отдают себе в этом отчёт.