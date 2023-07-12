Мадрид, 12 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Миллионеры на батискафе «Титан» погибли не сразу. Целую минуту в кромешной тьме люди падали камнем на дно вместе с потерявшим управление «Титаном», понимая, что умирают. Об этом, как сообщила британская ежедневная газета Daily Mail, заявил испанский эксперт по подводным лодкам Хосе Луис Мартин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Представьте себе ужас, страх и агонию. Должно быть, это было похоже на фильм ужасов», — сказал Мартин.

Эксперт предположил, что электрический сбой оставил батискаф без движения, в результате чего «Титан» изменил положение и упал, как стрела, вертикально, иллюминатором вниз. При этом падение длилось от 48 до 71 секунды. После этих 48 секунд или одной минуты произошёл взрыв.

Мартин сравнил взрыв с «прокалыванием воздушного шара» и сказал, что это было вызвано не только большой глубиной, но и внезапным увеличением давления.

Как сообщало ИА Регнум, батискаф компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна менее чем через два часа после погружения. На борту находились пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Обломки батискафа нашли через несколько дней в ходе поисков на глубине 3,8 тыс. метров.

Позже стали появляться различные гипотезы относительно того, что стало причиной инцидента. Так, профессор международного университета Флориды Эйлин Мария Марти отметила, что разрушение корпуса аппарата произошло всего за долю миллисекунды. Историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин предположил, что причиной взрыва на «Титане» стали неисправные аккумуляторные батареи. Один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» Герой России Анатолий Сагалевич предположил, что корпус «Титана», вероятнее всего, схлопнулся.

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс заявил, что причиной взрыва могли стать микротрещины, которые появились от давления воды при регулярных погружениях. Такой же версии придерживается профессор Высшей школы океанографии Род-Айлендского университета (США) Крис Роман. Экс-капитан подлодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси предположил, что одной из возможных причин катастрофы стал ошибочно сконструированный корпус батискафа.

Компания OceanGate Expeditions, организовавшая погружение «Титана», продолжила приглашать на туры к затонувшему в Атлантике пароходу. Желающим предлагается выбрать одну из двух экспедиций на дно Атлантики: с 12 по 20 июня и с 21 по 29 июня 2024 года. Стоимость одного места в батискафе составляет $250 тыс.