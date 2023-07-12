Берлин, 12 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Германия откажется от участия в создании на территории Польши завода по ремонту танков Leopard для ВСУ, написала 12 июля германская газета Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Власти Германии решили расторгнуть соглашения с Польшей по ремонту танков для ВСУ, хотя официального решения пока нет и переговоры Берлина и Варшавы продолжаются, сообщили знакомые с ситуацией источники.

«Причина этого, видимо, в ценовых ожиданиях поляков, которые, с немецкой точки зрения, совершенно преувеличены», — сообщила газета, добавив, что польская сторона в лице компании PGZ запросила у Германии цену в десять раз выше обычной.

Издание отмечает, что Киев нуждается в ремонте подбитых танков, особенно учитывая большие потери, которые несут ВСУ в продолжающемся контрнаступлении.

По данным газеты, Польша передала Украине много испорченных Leopard 2: из 14 поставленных машин восемь требуют ремонта.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Также ВСУ получили порядка 40 БМП Marder. Как заявлял германский министр обороны Борис Писториус, Украине также передаёт три Leopard 2 Португалия.

В апреле Писториус и его польский коллега Мариуш Блащак подписали соглашение о постройке завода по ремонту танков в Польше. Со стороны Германии в проекте должны были участвовать концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

17 июня президент России Владимир Путин, комментируя планы передать Украине истребители F-16 производства США, предупредил, что российские военные будут уничтожать их так же успешно, как они уничтожают танки Leopard.