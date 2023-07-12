Москва, 12 июля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. К осени 2023 года в России сильнее всего подорожают смартфоны Apple и Samsung, которые пользуются большим спросом и запасы которых на складах быстро истощаются. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 июля заявила Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, оценивая реалистичность прогноза «Известий» о 10-процентном подорожании в России компьютеров и смартфонов к осени.

Долгова обратила внимание, что подавляющее большинство смартфонов и компьютеров, реализуемых на рынке РФ, — импортные. На их цены влияет много факторов: инфляция в странах-изготовителях, рост затрат на доставку, колебания валютного курса, ценовая политика оптовых посредников и розничных продавцов.

«Учитывая, что потребительская инфляция в последние недели усилилась вследствие ослабления рубля, изменение цен на смартфоны и компьютеры к концу лета может быть близко к 10%», — предположила Долгова.

По её словам, в первую очередь подорожают те, что пользуются наибольшим спросом и запасы которых в торговле быстро сокращаются: Apple и Samsung. Кроме этого, из-за роста спроса и изменения валютного курса существенно повысятся цены на смартфоны низкого ценового сегмента — например, Xiaomi, Huawei, Realme и другие.

В свою очередь, Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, согласился с тем, что к сентябрю смартфоны и компьютеры подорожают примерно на 10%. И причин у этого несколько: во-первых, большая часть покупаемой населением техники ввозится и покупается не за рубли. Отсюда и сильная зависимость цен от курса валют. Во-вторых, к сентябрю сезонно высокий спрос на покупку смартфонов и компьютеров — это конец отпусков и подготовка детей и студентов к школе и т.д.

При этом он обратил внимание на то, что в РФ растёт спрос на смартфоны и компьютеры местного изготовления.

«Производство российской электроники от года к году выросло более чем на 22%. Уже в начале лета общий оборот компаний, производящих компьютеры и электронные изделия, вырос по отношению к 2022 году на 38,2% и составил 167,4 млрд рублей», — сказал Тимофеев.

Подытоживая сказанное, он подчеркнул, что желающим купить компьютер или смартфон по старым ценам из имеющихся остатков на складах, лучше поторопиться, ведь новые поставки по параллельному импорту будут уже по новому курсу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению предпринимателя, эксперта в области разработки программного обеспечения Игоря Ашманова, до тех пор, пока власти РФ не ограничат импорт вычислительной техники, российским производителям будет непросто добиться её производства в больших объёмах и по доступным ценам.

Отметим также, что в начале весны 2023 года в РФ оказались переполнены склады с электроникой после спада спроса на смартфоны, планшеты и другую продукцию. Тогда продажи электронной техники упали на 30%. Чаще всего на складах долго хранятся товары неизвестных китайских производителей.