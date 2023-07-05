Москва, 12 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Если жители РФ хотят приобрести компьютер или смартфон, то ждать нет никакого смысла, так как эта техника не будет дешеветь, если не считать короткого периода промо-акций на продажу ПК для школьников в конце августа и в начале сентября. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 июля заявил Александр Лебедев, академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ. Так он прокомментировал прогнозы «Известий» о том, что к осени компьютеры и смартфоны в России могут подорожать на 10%.

Валерий Мельников/РИА Новости

По его словам, с такими предположениями можно согласиться, так как росту цен способствуют инфляционные ожидания, курсовая разница, а также проблемы с логистикой. В то же время сильный рост цен сдерживается за счёт затоваривания рынка, потому что ещё с 2022 года в Россию завезли большое количество техники, и эти запасы ещё не исчерпаны.

«И до конца лета, если не случится существенного падения курса рубля, рост цен на компьютеры и смартфоны будет в пределах 10%», — сказал Лебедев.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли россиянам обзаводиться компьютерами сейчас или подождать более выгодной конъюнктуры, Лебедев заявил, что ждать не рекомендуется.

«Единственный вариант, когда можно повременить с приобретением компьютера, это ситуация, когда ПК покупается для школьника или к 1 сентября. Потому что, скорее всего, на них будут промо-цены в конце августа и начале сентября. Во всех остальных случаях, если компьютер требуется, лучше его приобрести сейчас. Дешевле они не станут», — подытожил Лебедев.

В свою очередь Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметила, что динамика курса — лишь повод к повышению цен на электронику, которое и так, скорее всего, планировалось к осени.

«Осенняя волна повышения цен становится уже традиционным явлением, рост продаж телефонов и ноутбуков в августе–сентябре чаще всего связывают с выпускниками, которым родители дарят соответствующие подарки к концу учебного года, — сказала она. — В первую очередь подорожание коснётся самых массовых моделей, но не на 10%, а меньше».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России с января по июнь 2023 года китайские смартфоны в среднем подешевели на 30%. Средняя сумма покупки корейского телефона в 2023 году снизилась до 19 296 рублей по сравнению с 23 824 рублями за тот же период 2022 года. На долю смартфонов из США пришлось 6% покупок.

Кроме того, есть данные, что правительство РФ обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, ссылаясь на наличие китайских аналогов. Также дискутируется идея запрета параллельного импорта серверов и систем хранения данных из недружественных стран.

При этом растёт собственное производство. Так, выпуск компьютеров в Тверской области увеличится до 2,5 млн устройств в год.