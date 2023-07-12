Москва, 12 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях свыше 300 военных. Об этом 12 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал военный, за сутки российские войска отразили на запорожском направлении две попытки атаки ВСУ у Работино, также авиация и артиллерия поразили скопления живой силы противник у Марфополя, Работино и Луговского в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях [южнодонецком запорожском] потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортёра, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — сказал он.

Конашенков отметил, что авиация, артиллерия и тяжелые огнемётные системы «Центральной» группировки российских войск на краснолиманском направлении отразили две попытки атак украинской армии у Торского в ДНР и Кармазиновки в ЛНР.

Он добавил, что у Тернов в ДНР удалось пресечь деятельность групп украинских диверсантов, а около Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР — поразить скопления живой силы ВСУ.

«За сутки [на этом направлении] уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица «Акация», — указал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ понесли серьёзные потери с момента начала 4 июня широко анонсированного контрнаступления. По его данным, за этот период украинская армия потеряла выше двадцати шести тысяч военнослужащих и трёх тысяч единиц различного вооружения.

Позднее глава Минобороны указал, что украинские военные не достигли целей ни на одном из направлений. Он уточнил, что ВСУ не оставляют попыток прорвать российскую оборону, которые не имеют успеха.