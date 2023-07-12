Москва, 12 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации российские военные на донецком направлении отразили 30 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«На донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии за сутки успешно отражены 30 атак противника», ― сказал представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что украинские солдаты пытались атаковать в районах Золотарёвки в ЛНР, Спорного, Клещеевки, Андреевки, Соли, Серного, Весёлого, Водяного, Первомайского, Петровского и Красногоровки в ДНР.

Конашенков добавил, что в ходе боевых действий российские подразделения уничтожили до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и буксируемую гаубицу FH-70 британского производства.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 11 июля, украинская армия пыталась наступать на трёх направлениях — донецком, краснолиманском и южнодонецком. Однако безрезультатно. На донецком направлении российские военные успешно отразили девять атак ВСУ в районах посёлков Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее села Клещеевки ДНР.

Кроме того, российские войска нанесли удары по дислокациям ВСУ в районе Спорного, посёлков Майорское и Курдюмовка, села Весёлое, городов Красногоровка и Авдеевка.

ВС России 10 июля удалось отразить атаки украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Новосёловского в ЛНР. В тоже время авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили ВСУ в районах Лимана Первого, Першотравневого и Синьковки в Харьковской области.