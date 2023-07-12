Москва, 12 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склады топлива для украинской военной техники в Одесской области. Об этом в ходе брифинга 12 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства украинские склады ликвидировали в районах населённых пунктов Малодолинское и Черноморск.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля российские войска нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ в районе города Запорожье. Также 28 июня Минобороны сообщило об ударах российских военных по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ. Воздушно-космические силы России ударили по ним высокоточным оружием. В ведомстве добавили, что цели были успешно поражены.

Новость дополняется.