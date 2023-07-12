Москва, 12 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 40 военных в боях с российскими штурмовиками на островах у Антоновского моста на херсонском направлении. Об этом на брифинге 12 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих», — заявил военный.

Помимо этого, российские войска ликвидировали два автомобиля ВСУ и две артиллерийские системы М777 производства США.

В ночь на 1 июля армия России зачистила территорию на левом берегу Днепра у Антоновского моста от украинских формирований, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Он заявил, что российские военные подошли к позициям ВСУ на лодках и устроили внезапную атаку с тыла, в результате которой взяли опорный пункт и занятую боевиками гостиницу. В операции приняли участие военнослужащие отряда «ШТОРМ», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады. Позднее Конашенков также сообщил, что все подразделения ВСУ, участвовавшие в попытке занять остров Антоновский на Херсонщине, ликвидированы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции российских сил у Антоновского моста. Он проверил, как устроен быт бойцов и пообщался с ними. В ходе визита Кириенко также посетил в Новотроицком округе библиотеку и спортивную школу.

Позднее, 10 июля, стало известно, что артиллерия российской группировки «Днепр» ликвидировала около Антоновского моста под Херсоном свыше 30 военных украинской армии. Военные нанесли удар по местам временной дислокации вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Антоновка.