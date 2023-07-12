Москва, 12 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 12 июля заявил, что ничего неожиданного для страны на саммите НАТО в Вильнюсе не прозвучало и не было зафиксировано в документах.

Thomas Trutschel/Global Look Press

«Как мне представляется, весь этап подготовки к саммиту проходил довольно публично, поэтому ничего, что могло бы быть неожиданным для российской стороны, на саммите не прозвучало и не было зафиксировано в документах», — сказал он ТАСС.

Ранее Нарышкин заявил, что сохранение единства стран НАТО с целью конфронтации с Россией требует от властей США всё больше усилий. Глава СВР напомнил, как долго и трудно США «уговаривали» канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставку Украине немецких танков Leopard. Нарышкин подчеркнул, что в подобных ситуациях Вашингтон резко ставит на место союзников. Нарышкин также отмечал, что в ходе конфликта на Украине боевики ВСУ гибнут за чуждые им интересы США и НАТО. Он подчеркнул заблуждение коллективного Запада в том, что Россию можно сокрушить силой оружия.

Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11 и 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в парламент Литвы назвал саммит судьбоносным, однако президент США Джо Байден усомнился в готовности Украины к вступлению в альянс и подчеркнул, что преждевременно призывать к голосованию на эту тему. 11 июля генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит на саммите непосредственного приглашения к вступлению.