Вашингтон, 12 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Украинскую армию ожидает полное уничтожение в ходе контрнаступления российских военных. Об этом 12 июля заявил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас ВСУ будут пытаться продемонстрировать какие-либо признаки жизни, но правда такова, что в случае контратаки русских украинцы будут сметены. И они это знают», — сказал он.

Макгрегор отметил, что ВСУ исчерпали собственные боеприпасы, технику и личный состав, а также теряют поставленное коллективным Западом оружие быстрее, чем они могут его использовать или восполнить.

Эксперт уточнил, что вначале на украинских военных обрушат шквальный огонь артиллерия и ракетные войска, а затем начнут наступление сотни тысяч российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что сейчас Вооружённые силы России владеет инициативой на всём протяжении донецкого участка фронта — от Угледара до Артёмовска. Он уточнил, что на ряде участков фронта боевые действия ведутся круглосуточно и российские подразделения идут вперёд.

Также 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия России на протяжении последних двух дней провела контратаку на краснолиманском направлении. По его данным, в результате этого российские войска продвинувшись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

Глава ведомства также рассказал, что украинское военные понесли тяжёлые потери с момента начала контрнаступления 4 июня: свыше 26 тысяч военнослужащих и трёх тысяч единиц различного вооружения.