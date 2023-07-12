Донецк, 12 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Российская армия владеет инициативой на всём протяжении донецкого участка фронта. Об этом 12 июля заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире Первого канала.

Виктор Антонюк/РИА Новости Артиллерист ВС РФ в зоне проведения спецоперации

«Посмотрим, что принесет новый день, но в данный момент на всём донецком участке фронта, от Угледара до Артёмовска, инициатива в наших руках», — сказал он.

Гагин отметил, что у Авдеевки боевые действия идут круглосуточно и российские войска продвигаются вперёд.

«Сегодня ночью практически не смолкала канонада — работала наша артиллерия, работала наша пехота, двигалась вперёд», — пояснил советник врио главы региона.

Он уточнил, что у расположенной около Авдеевки Марьинки инициативой также владеют российские военные.

«То, что говорили товарищи из НАТО, что Россия может перехватить инициативу, — она давно в наших руках, инициатива, в украинских руках её так и не было», — добавил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на краснолиманском направлении в ДНР. Накануне об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Также ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные на краснолиманском направлении предприняли несколько безуспешных попыток вернуть ранее утраченные позиции. По его данным, российские войска отбили не менее пяти попыток атак ВСУ.