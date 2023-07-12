Москва, 12 июля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возможность для личной встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом сохраняется. Как 12 июля сообщил глава СВР, в ходе телефонного разговора с ним в конце июня обсуждались перспективы разрешения украинского конфликта.

Евгений Биятов/РИА Новости Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

«Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, что же делать с Украиной», — заявил Нарышкин.

Он отметил, что беседа продлилась около часа. По его словам, о личной встрече главы ведомств не договорились, но такая возможность не исключается. Как уточнил Нарышкин, июньский визит главы ЦРУ на Украину они также не обсуждали.

Глава СВР ранее заявлял, что глубоко уважает Бёрнса. В феврале Нарышкин опроверг заявления американских СМИ о своём якобы высокомерном тоне в беседе с директором ЦРУ на встрече в Анкаре в ноябре 2022 года и заявил, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов состоявшегося разговора. Он подчеркнул, что невозможно было бы проводить встречу в течение 2,5 часа, если бы одна из сторон вела себя высокомерно.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля Бёрнс заявил, что конфликт на Украине дал ЦРУ возможность для вербовки агентов в России, которую, по его словам, Вашингтон не позволит себе упустить. В контексте событий 24 июня, когда участники ЧВК «Вагнер» предприняли попытку мятежа в России, также сообщалось, что разведка США заранее знала об этом и сообщила американским властям, но те не стали оглашать сведения, боясь быть обвинёнными в соучастии. Глава МИД России Сергей Лавров позднее сообщил, что российские спецслужбы начали проверку причастности Запада к попытке мятежа.