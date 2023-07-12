Москва, 12 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Условия для переговоров по Украине ещё должны созреть. Об этом 12 июля ТАСС заявил директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Алексей Никольский/РИА Новости Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

«То, что переговоры рано или поздно будут возможны, это естественно», — сказал Нарышкин.

Глава СВР пояснил, что любой конфликт, в том числе вооружённый, заканчивается переговорами, но условия для них должны созреть.

Как сообщало ИА Регнум, заявление о готовности России к переговорному процессу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, предположившего, что российско-украинские переговоры могут начаться уже осенью 2023 года. При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока никаких перспектив для начала этого процесса не просматривается.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По словам президента, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в июле ИА Регнум, что Россия может начинать переговоры с Украиной только после того, как та примет условия Москвы: денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее ряд стран выступили с инициативами по урегулированию конфликта. В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы на основе инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, были бы бессмысленными, опасными и убийственными и для Украины, и Европы.