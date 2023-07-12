Нарышкин заявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной
Москва, 12 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Условия для переговоров по Украине ещё должны созреть. Об этом 12 июля ТАСС заявил директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«То, что переговоры рано или поздно будут возможны, это естественно», — сказал Нарышкин.
Глава СВР пояснил, что любой конфликт, в том числе вооружённый, заканчивается переговорами, но условия для них должны созреть.
Как сообщало ИА Регнум, заявление о готовности России к переговорному процессу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, предположившего, что российско-украинские переговоры могут начаться уже осенью 2023 года. При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока никаких перспектив для начала этого процесса не просматривается.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По словам президента, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в июле ИА Регнум, что Россия может начинать переговоры с Украиной только после того, как та примет условия Москвы: денацификация и демилитаризация Украины.
Ранее ряд стран выступили с инициативами по урегулированию конфликта. В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы на основе инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, были бы бессмысленными, опасными и убийственными и для Украины, и Европы.