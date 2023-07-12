Джакарта, 12 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Россия поддерживает действия Индонезии в качестве председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по продвижению базовых принципов объединения. Об этом 12 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своей индонезийской коллегой Ретно Марсуди на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди

По словам главы МИД, Россия намерена использовать эти переговоры для обсуждения ряда двусторонних вопросов, а также тем, связанных с АСЕАН.

«Мы всегда поддерживаем АСЕАН, мы поддерживаем Индонезию как председателя в продвижении базовых принципов АСЕАН в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития. В первую очередь в контексте региональной архитектуры, которая, мы все в этом согласны, должна быть асеаноцентрична», — сказал он.

Лавров уточнил, что Россия видит приверженность Индонезия этим принципам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что у Лаврова во время его визита в Джакарту состоится ряд двусторонних и многосторонних встреч. В числе таковых состоятся встречи с министром иностранных дел Индонезии, главой МИД Лаоса Салёмсай Коммасито и с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном.

Утром 12 июля глава МИД прибыл в Джакарту, где примет участие в мероприятиях АСЕАН. В состав объединения входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма.