Москва, 12 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом заявления Киева, утверждающего, что бойцы ЧВК «Вагнер» во время попытки мятежа в конце июня якобы добрались до ядерного хранилища. Об этом он заявил на брифинге 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Похоже на очередной вброс», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Украинский военный ранее рассказал Reuters, что бойцы ЧВК якобы хотели получить ядерные устройства, находящиеся в хранилище «Воронеж-45». Никаких документальных доказательств Буданов не предоставил.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным после попытки вооружённого мятежа участников ЧВК «Вагнер». После согласования с ним, президент Белоруссии Александр Лукашенко связался с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным. В результате переговоров напряжённость снизилась. Глава Белоруссии проинформировал Путина о результатах переговоров, российский лидер поблагодарил его за усилия. По итогам соглашения бойцам ЧВК предоставили возможность вернуться домой, подписать соглашение с Минобороны России или переместиться на территорию Белоруссии.