В РАН оценили риск «интернет-апокалипсиса» из-за мощной солнечной бури
Эксперт Угольников: солнечная буря в 2025 году приведёт к сбоям связи, но не к интернет-апокалипсису
Москва, 12 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В 2025 году на Солнце будет наблюдаться пик активности, из-за чего на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая действительно повлечёт за собой сбои в работе интернета по всей планете, но описанные западными экспертами масштабы сбоев преувеличены. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
Ранее британская газета Daily Star писала, что, согласно данным учёных, в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая может буквально уничтожить весь интернет. Как сказано в публикации, текущий солнечный цикл ускорился, а 2025 году он достигнет пика, и на Землю обрушится мощная буря, которая может привести к апокалипсису в сфере связи. Автор статьи пишет, что из-за сильного электромагнитного влияния Солнца некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться.
По мнению научного сотрудника РАН, такие прогнозы сильно преувеличены.
«В 2025 году действительно произойдёт пик солнечной активности, и он может быть сильнее обычного. Но и сейчас происходят точечные события, вызванные вспышками на Солнце, которые и приводят к бурям. Когда такое происходит, то действительно могут происходить временные проблемы со связью, с интернетом, с электричеством. Но то, что грядёт масштабный интернет-апокалипсис — это, вероятно, лишь попытка британских СМИ и учёных привлечь к себе внимание», — рассказал Угольников.
Эксперт привёл в пример события апреля 2023 года, когда наблюдалась крупная вспышка на Солнце, которая породила полярное сияние в средних широтах. Учёный напомнил, что тогда северное сияние — явление, характерное для магнитных полюсов Земли — могли увидеть даже в Москве. Солнечная буря, о которой предупредили в Великобритании, по словам Угольникова, вызовет не только природное явление, но и так же, как при других подобных случаях, приведёт к сбоям связи.
«Сильнее всего влияние «ощущают» спутники Земли и космические аппараты, находящиеся вблизи планеты. Можно предположить, что какая-то связь нарушится на час или два, может, на день, но это будут именно временные сбои», — успокоил учёный.
Угольников также объяснил, что солнечная буря — это вспышка на Солнце, которая при определённых обстоятельствах приводит к тому, что повышенный поток заряженных частиц, электромагнитных импульсов летит в сторону Земли. В итоге меняется структура магнитного поля, нарушается его регулярный вид. Как рассказал учёный, на время, когда эти частицы вторгаются в нашу атмосферу, происходят сильные колебания электромагнитного поля на Земле.
19 июня Гелиогеофизическая служба ФГБУ «Институт прикладной геофизики» сообщила о двух сильных вспышках на Солнце, в результате чего была частично нарушена коротковолновая радиосвязь.
Ранее ИА Регнум сообщало о мощной магнитной буре, накрывшей планету в апреле 2023 года. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, она началась 23 апреля и постепенно её уровень достиг максимальных показателей, вызывающих нарушения коротковолновой связи и многочасовые сбои работы навигации и напряжения в промышленных сетях.