Москва, 12 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В 2025 году на Солнце будет наблюдаться пик активности, из-за чего на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая действительно повлечёт за собой сбои в работе интернета по всей планете, но описанные западными экспертами масштабы сбоев преувеличены. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

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Ранее британская газета Daily Star писала, что, согласно данным учёных, в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая может буквально уничтожить весь интернет. Как сказано в публикации, текущий солнечный цикл ускорился, а 2025 году он достигнет пика, и на Землю обрушится мощная буря, которая может привести к апокалипсису в сфере связи. Автор статьи пишет, что из-за сильного электромагнитного влияния Солнца некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться.

По мнению научного сотрудника РАН, такие прогнозы сильно преувеличены.

«В 2025 году действительно произойдёт пик солнечной активности, и он может быть сильнее обычного. Но и сейчас происходят точечные события, вызванные вспышками на Солнце, которые и приводят к бурям. Когда такое происходит, то действительно могут происходить временные проблемы со связью, с интернетом, с электричеством. Но то, что грядёт масштабный интернет-апокалипсис — это, вероятно, лишь попытка британских СМИ и учёных привлечь к себе внимание», — рассказал Угольников.

Эксперт привёл в пример события апреля 2023 года, когда наблюдалась крупная вспышка на Солнце, которая породила полярное сияние в средних широтах. Учёный напомнил, что тогда северное сияние — явление, характерное для магнитных полюсов Земли — могли увидеть даже в Москве. Солнечная буря, о которой предупредили в Великобритании, по словам Угольникова, вызовет не только природное явление, но и так же, как при других подобных случаях, приведёт к сбоям связи.

«Сильнее всего влияние «ощущают» спутники Земли и космические аппараты, находящиеся вблизи планеты. Можно предположить, что какая-то связь нарушится на час или два, может, на день, но это будут именно временные сбои», — успокоил учёный.

Угольников также объяснил, что солнечная буря — это вспышка на Солнце, которая при определённых обстоятельствах приводит к тому, что повышенный поток заряженных частиц, электромагнитных импульсов летит в сторону Земли. В итоге меняется структура магнитного поля, нарушается его регулярный вид. Как рассказал учёный, на время, когда эти частицы вторгаются в нашу атмосферу, происходят сильные колебания электромагнитного поля на Земле.

19 июня Гелиогеофизическая служба ФГБУ «Институт прикладной геофизики» сообщила о двух сильных вспышках на Солнце, в результате чего была частично нарушена коротковолновая радиосвязь.

Ранее ИА Регнум сообщало о мощной магнитной буре, накрывшей планету в апреле 2023 года. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, она началась 23 апреля и постепенно её уровень достиг максимальных показателей, вызывающих нарушения коротковолновой связи и многочасовые сбои работы навигации и напряжения в промышленных сетях.