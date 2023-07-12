Нижний Новгород, 12 июля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В результате массового ДТП Нижегородской области пострадали четыре человека. Об этом 12 апреля рассказали журналистам в пресс-службе регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что авария произошла примерно 09:20 мск на 550-м км автодороги Москва — Уфа на ремонтируемом участке трассы с временным реверсивным движением.

«Предварительно, в аварии пострадали четверо граждан: трое мужчин в автомобилях «Камаз» и Mitsubishi Fuso и женщина-пассажир в автомобиле Mazda», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате столкновения грузовиков «Камаз» и MAN в аварию также попали автомобили Mitsubishi Fuso, «ГАЗон Next», Mazda, Hyundai, «Газель» и Kia.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в съехавшем в реку Меша в Татарстане легковом автомобиле были обнаружены тела мужчины и женщины. До этого у Карповки в Пестречинском районе республики нашли пустые палатки с засохшей едой и оторванный задний бампер автомобиля с номерным знаком.

До этого мотоциклист на пешеходном переходе в городе Темрюке на Кубани сбил несколько пешеходов, в том числе шестилетнюю девочку. В результате этого ребёнок погиб, а сопровождавшие её взрослые пострадали.