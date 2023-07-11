Москва, 12 июля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Следователи попросили суд избрать подозреваемым, снявшим скальп с жителя подмосковной Электростали из-за зелёного цвета волос, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 12 июля сообщили Следственном комитете России.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Подмосковные следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Установлено, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между тремя гражданами, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения, произошёл 9 июля в подмосковной Электростали. Как рассказал сам пострадавший, нападавшим не понравилась его внешность, а в конце разговора ему начали срезать волосы вместе с частью скальпа.

Полицейские задержали сначала первого подозреваемого, позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области. Мужчин подозревают в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Как пояснила в беседе с ИА Регнум кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко, к ситуации в Электростали мог привести тот фактор, что в обществе накалена обстановка и повышен уровень агрессии к тем, кто отличается, поэтому актуализируется понятие «свой/чужой».